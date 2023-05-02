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Никитин Ефим Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Ефим
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
24 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
27145. НИКИТИН, ЕФИМ НИКИТИЧ, 39 л. Гр. Бельск. у., Верховье-Малышинск. в., д. Ефремовой; — Н. С. 3 уч. Бельск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 24 апр. 920.

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