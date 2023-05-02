Тудра Иосиф Томашев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тудра
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Томашев
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140188. ТУДРА, ІОСИФЪ (ЮЗЕФЪ) ТОМАШЕВЪ. К. Люблин. у., гм. Ястковъ, с. Домбровица, 19 л.; — Луцк. О. С. 19 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 140, 149, 152, 1 ч. 925 и 1 п. 1 ч. 1645 У., тюр. 3½ г. Исп. 9 Окт. 909.
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