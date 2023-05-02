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Чубинский Антон Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чубинский
Имя
Антон
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
Источник
Скан
Оригинальная запись
141301. ЧУБИНСКІЙ, АНТОНЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Балты, 52 л.; — Винницк. О. С. 8 Окт. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 31 Окт. 909. | 24 Янв. 906 г. Одесск. О. С., 1 ч. 1655 У. — арест. отд. 1 г. | 904 76061 169 М. | 902 9260 170 М. | 92 122310 1655 У. | 90 69382 170 М. | 23 Февр. 87 г. Балтск. С. М. С., 170 М. — тюр. 1 г. | 76 25330 170 М.

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