Дубровин Григорий Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубровин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 06 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4138. ДУБРОВИН ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 25 л., Старорусск. у., Мельниковск. в., д. Мишаково. В. Т. Балтфл. и Крокрепост. Ст. 85 ч. 3, лиш. св. 1 г. Исп. 6 марта 923.
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