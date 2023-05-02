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Кузьмин Прокопий Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмин
Имя
Прокопий
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
11 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7438. КУЗЬМИН ПРОКОПИЙ КУЗЬМИЧ, 57 л., Буинск. к., Рупинск. в. Н. С. 1 уч. Буинск. к. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд 11 мая 923.

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