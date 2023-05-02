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Андреева Евдокия Яковлевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреева
Имя
Евдокия
Отчество
Яковлевна
Дата исполнения приговора
__ июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
12789. АНДРЕЕВА, ЕВДОКИЯ ЯКОВЛЕВНА, 51 г. Гр. Клинск. у., Сонинск. в., д. Суляково; — Н. С. Невск. р. 2 отд. г. Петрограда. Агитац. прот. Сов. власти, лиш. св. 2 г. Исп. 0 июня 920.

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