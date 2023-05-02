Харченко Григорий Денисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харченко
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Денисов
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 654
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18335. ХАРЧЕНКО, ГРИГОРІЙ ДЕНИсовъ. К. Звенигородск. у., Шполянск. в. и м., 17 л.; — Уманск. О. С., 140, 152, 1 ч. 1647 и 1 ч. 1653 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 1 Апр. 908 г. (1647 У.—тюр. 8 м.) и приг. М. С. 2 уч. Звенигородск. окр. отъ 29 Окт. 907 г. (172 М.—тюр. 3 м.), тюр. 2 г. Исп. 16 Дек. 908. 907 20486 169 и 180 М.
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