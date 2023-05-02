Герасимов Григорий Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48380. ГЕРАСИМОВЪ, ГРИГОРІЙ ГЕРАсимовъ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Владимира; — Владимир. О. С., 11 Сент. 910, 172 М. (укрыв. ), тюр. 1½ м. Исп. 13 Окт. 910. 909 114246 169 М. | 901 65220 169 М. 909 37070 169 М. 24 Февр. 907 г. Владимир. О. С., по сов. съ приг. отъ 24 Нояб. 906 г., 309 У., арест. отд. 1 г. 902 105373 169 М. 901 72740 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 59189.
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