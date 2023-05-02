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Демин Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демин
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3812. ДЕМИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 29 л., Мценск. у., Михайловск. в., с. Золотарево. Орловск. Губсуд. Ст. Ст. 105, 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. Исп. 6 дек. 923.

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