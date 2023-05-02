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Сергеева Анна Сергеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергеева
Имя
Анна
Отчество
Сергеева
Дата исполнения приговора
10 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
35380. СЕРГѢЕВА, АННА СЕРГЕЕВА. К. Подольск. у., Молодинск. в., д. Иванковой, 40 л., рд. т. же у. и в., въ д. Костомаровой; — З. Н. 1 уч. Подольск. у., Москов. г., 6 п. 13, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м., съ уменьш. на ⅓ Выс. маниф. 904 г. Исп. 10 Марта 905.

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