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Расторгуев Семен Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Расторгуев
Имя
Семен
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8147. РАСТОРГУЕВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 52 л., Кунгурск. у., з. Ачинского. Томск. Губсуд. Ст. 128 ч. 1, лиш. св. 2 г. 5 м. 15 д. Исп. 31 дек. 923

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