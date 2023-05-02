Расторгуев Семен Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Расторгуев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8147. РАСТОРГУЕВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 52 л., Кунгурск. у., з. Ачинского. Томск. Губсуд. Ст. 128 ч. 1, лиш. св. 2 г. 5 м. 15 д. Исп. 31 дек. 923
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