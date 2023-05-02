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Оборин Егор Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Оборин
Имя
Егор
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7096. ОБОРИН ЕГОР ИЛЬИЧ, 20 л., Тверск. у., Васильевск. в., с. Михайловского. Н. С. 11 р. Тверск. у. Ст. 180 п. ≪б≫, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 сент. 923.

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