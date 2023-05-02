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Кожухов Григорий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кожухов
Имя
Григорий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
6129. КОЖУХОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, 27 л, Балашовск. у., Романовск. в., д. Большной-Карай, Н. С. 5 уч. Краснодарск. отд., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 23 окт. 923.

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