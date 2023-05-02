Кононов Евмений Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кононов
- Имя
- Евмений
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6411. КОНОНОВ ЕВМЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г., Халтуринск. у., Пинюшанск. в., Н. С. 5 уч. Халтуринск. у., Ст. 95, лиш. св. и пор. пр. 1 г., Исп. 18 мая 923.
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