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Елисеев Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елисеев
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
31 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
2932. ЕЛИСЕЕВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 24 л., Елатомск. у., Нестеровск. в., с. Свищева. В. Т. 3 стр. корп. Московск, окр. Ст. 2 ч. 183, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 31/ІІІ—24. 

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