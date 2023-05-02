Леньков Михаил Засимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леньков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Засимович
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8032. ЛЕНЬКОВ МИХАИЛ ЗАСИМОВИЧ, Городецк. у., Васильевой, в., д. Комельниц. Н. С. 3 уч. Городецк. у. Ст. 76 ч 1, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. в ноябре 923.
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