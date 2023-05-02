Леньков Михаил Засимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеньков Михаил Засимович

Леньков Михаил Засимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леньков
Имя
Михаил
Отчество
Засимович
Дата исполнения приговора
__ ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8032. ЛЕНЬКОВ МИХАИЛ ЗАСИМОВИЧ, Городецк. у., Васильевой, в., д. Комельниц. Н. С. 3 уч. Городецк. у. Ст. 76 ч 1, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. в ноябре 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.