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Шабалин Василий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабалин
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 280
Источник
Скан
Оригинальная запись
30331. ШАБАЛИН, ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 19 л. Гр. Котельническ. у., Казаковск. в.; — С. 17 стр. зап. п-ка. Кража, лиш. св. ½ г. Исп. 7 нояб. 920.

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