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Петухова Александра Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петухова
Имя
Александра
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
18 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7661. ПЕТУХОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, 28 л., Мышкинск. у., Ново-Никольск в., с Юрьевского Особ. Кам. Н. С. по дел. о самог. б. г. Петрограда Ст. 140, лиш св. 1 г. Исп. 18 авг. 923.

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