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Панюшкин Павел Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панюшкин
Имя
Павел
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
08 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
9891. Панюшкин Павел Тимофеевич, 26 л., Лукояновск. у. и в., с. Ульянова. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 109, 2 ч. 147, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 8 июня 926.

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