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Ефремов Гавриил Гавриилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефремов
Имя
Гавриил
Отчество
Гавриилович
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
4544. ЕФРЕМОВ ГАВРИИЛ ГАВРИИЛОВИЧ, 48 л., б. г. Петрограда. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 окт. 923.

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