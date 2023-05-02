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Казаков Егор Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казаков
Имя
Егор
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4084. КАЗАКОВ ЕГОР ТРОФИМОВИЧ, 57 л, Халтуринск. у., Гороховск. в., д. Кунаевской. Н. С. 5 уч. Халтуринск. у. Ст. ст. 16, 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 1/Х—24.  

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