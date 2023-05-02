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Корчемкин Сергей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корчемкин
Имя
Сергей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
07 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6674. КОРЧЕМКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 17 л., Уржумск. у., Больше-Райск. в., д. Тамабаева, Н. С. 3 уч. Уржумск. у., Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 6 л., Исп. 7 июля 923.

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