Корчемкин Сергей Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корчемкин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6674. КОРЧЕМКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 17 л., Уржумск. у., Больше-Райск. в., д. Тамабаева, Н. С. 3 уч. Уржумск. у., Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 6 л., Исп. 7 июля 923.
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