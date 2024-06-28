Барычев Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барычев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45133. БАРЫЧЕВЪ, ИВАНЪ СТЕПАНОВЪ (опъ же Котелковъ). К. Скопин. у., Казинск. в., с. Гремячки, 30 л.; — Рязан. О. С., 170¹ М., 133, 134, 135, 152 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., по см. съ приг., напеч. въ 904 г. № 76977, арест. отд. 1 г. 7 м. и 10 дн. Исп. 24 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.