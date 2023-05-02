Абраменко Аввакум Гордеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абраменко
- Имя
- Аввакум
- Отчество
- Гордеев
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129252. АБРАМЕНкО, АВВАкУМЪ ГОРдѣевъ. К. Бійск. у., Смоленск. в., с. Верхъ-Ануйскаго, 23 л.; — Омск. С. П., 134, 135, 1 ч. 225, 2 ч. 225 и 228 У., 169, 1 и 7 п. 170 и 2 п. 170¹ арест. отд. 5 л. Исп. 8 Іюня 909.
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