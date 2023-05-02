Абасов Идрис Мамед-Али-Оглы
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абасов
- Имя
- Идрис
- Отчество
- Мамед-Али-Оглы
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 3
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9. Абасов Идрис Мамед-Али-оглы, 26 л., Азербайджанск. АССР., Ганджинск. у., с. Калагир. В. Т. 2 стр. див. и Каспфл. Ст. ст. 108, 1 ч. 113, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 18 июня 926.
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