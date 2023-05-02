Иванова-Веселова Наталья Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванова-Веселова
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15473. ИВАНОВА-ВЕСЕЛОВА, НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, 18 л. Гр. Пошехонье-Володарск. у., Ермаковск. в., д. Бабино; — Н. С. 2 р. Пошехонье-Володарск. у. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 27 д. пр. з. Исп. 26 июля 920.
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