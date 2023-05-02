Баллод Эдуард-Юлиус Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баллод
- Имя
- Эдуард-Юлиус
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70974. БАЛЛОДЪ, ЭДУАРДЪ-ЮЛІУСЪ Яновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Добленск. у., Кальнцемск. в., 32 л.; — Митав. О. С., 134, 135, 152 и 1 п. 1 ч. 1647 У., съ зач. отб. как. по приг. сего С. отъ 27 Нояб. 906 г. и М. С. 2 уч. Митаво-Бауск. окр. отъ 23 Авг. 906 г. и приг., напеч. въ 905 г. № 85555, арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 30 Іюня 907, сч. ср. съ 27 Нояб. 906. | 94 49935 169 М.
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