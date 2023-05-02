Брюлов Диомид Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брюлов
- Имя
- Диомид
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13530. БРЮЛОВ, ДИОМИД ФИЛИППОВИЧ, 44 л. Гр. Сарапульск. у., Мостовинск. в. и с.; — Р. Т. г. Вятки. Контр-революц., лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокращ. до 2 л., с зач. 1 м. и 25 д. пр. з. Исп. 10 марта 920.
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