Павлова Ольга Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлова
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 166
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17928. ПАВЛОВА, ОЛЬГА ПАВЛОВНА, 54 л. Гр. Демянск. у., Луцк. в., д. Жирково; — Н. С. 1 уч. Демянск. у. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 21 д. пр. з. Исп. 4 нояб. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.