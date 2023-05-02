Долгов Николай Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Долгов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46539. ДОЛГОВЪ, НИКОЛАЙ ГАВРИловъ. К. Бобров. у., в. и с. Верхне-Тишанки, 28 л.; — Воронеж. О. С., 12, 13, 14, 170¹ и 1 п. 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 3 м. Исп. 2 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.