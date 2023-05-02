Техтереков Николай Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТехтереков Николай Ефимов

Техтереков Николай Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Техтереков
Имя
Николай
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
Источник
Скан
Оригинальная запись
139886. ТЕХТЕРЕКОВЪ, НИКОЛАЙ ЕФИМОВЪ. К. Минусин. у., Аскизск. упр., 20 л., рд. т. же у., Знаменск. в., въ д. Тесѣ; — Красноярск. О. С. 16 Сент. 909, 140 и 3 ч. 1655 У., тюр. 1 г. и 3 м. Исп. 24 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close