Техтереков Николай Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Техтереков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139886. ТЕХТЕРЕКОВЪ, НИКОЛАЙ ЕФИМОВЪ. К. Минусин. у., Аскизск. упр., 20 л., рд. т. же у., Знаменск. в., въ д. Тесѣ; — Красноярск. О. С. 16 Сент. 909, 140 и 3 ч. 1655 У., тюр. 1 г. и 3 м. Исп. 24 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.