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Лойне Кустав Янович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лойне
Имя
Кустав
Отчество
Янович
Дата исполнения приговора
07 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
26029. ЛОЙНЕ, КУСТАВ ЯНОВИЧ, 47 л. Гр. Татарск. у., Троицк. в., Кетинск. хутора; — Н. С. 4 уч. Татарск. у. Выгонка самог., лиш. св. 5 л. Исп. 7 июля 920.

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