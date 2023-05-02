Вронях Михаил Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вронях
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45897. ВРОНЯХЪ, МИХАИЛЪ ОСИПОВЪ. К. Енисейск. у., Маклаковск. в., д. Аболоковой Сотни, 34 л., рд. Турекск. у., въ гм. и д. Татары; — Варшавск. О. С. (во 2 р.), 1 ч. 313 У. и 4 п. § ІІ 445 У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 5 Апр. 905. | 98 86602 1645 У.
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