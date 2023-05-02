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Егоров Алексей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Алексей
Дата исполнения приговора
25 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
46658. ЕГОРОВЪ, АЛЕКСѢЙ. К. Бѣжецк. у., Скорыневск. м., д. Лядинъ, 22 л.; — Кашинск. О. С. (въ 3 р.), 9 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 10 м., за примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 25 Апр. 905. | 903 86006 169 М. | 903 2553 172 М.

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