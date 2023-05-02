Путырский Николай Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутырский Николай Игнатьевич

Путырский Николай Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Путырский
Имя
Николай
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
06 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8055. ПУТЫРСКИЙ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 20 л., Кирсановск. у., Инжавинск. в., д. Карандеевка. Бывш. Петроградск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 6 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.