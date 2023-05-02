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Кондратьев Андрей Маркеллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондратьев
Имя
Андрей
Отчество
Маркеллович
Дата исполнения приговора
10 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5047. КОНДРАТЬЕВ АНДРЕЙ МАРКЕЛЛОВИЧ, 23 л., Владимирск. у., с. Небылого. Владимирск. Губсуд. Ст. ст. 176, 180 п. «б», 220, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 10/ІІ—24. 

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