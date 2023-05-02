Козлов Михаил Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15863. КОЗЛОВ, МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Семеновск. у., Хвостиковск. в., с. Пахмутова; — П. С. при карбате по охр. Нижегородск. ж. д. Кража, лиш. св. 1½ г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 16 дек. 920.
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