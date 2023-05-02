Денщиков Федор Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Денщиков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3848. ДЕНЩИКОВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, 22 л., Благодарненск. у., с. Малой-Джагин. В. Т. Чернфл. и войск. Крыма. Ст. 116, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 авг. 922.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.