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Денщиков Федор Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денщиков
Имя
Федор
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
22 август 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3848. ДЕНЩИКОВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, 22 л., Благодарненск. у., с. Малой-Джагин. В. Т. Чернфл. и войск. Крыма. Ст. 116, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 авг. 922.

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