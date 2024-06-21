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— Иринарх Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Иринарх
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 645
Источник
Скан
Оригинальная запись
18096. ФЕДОРОВЪ, ИРИНАРХЪ (онъ же Никифоровъ) (безъ фам.). Сс.-каторж. изъ к. Ядрин. у., Мало-Яушевск. в., с. Ямашева, 24 л.;— Казан. О. С., 3 ч. 309 У., § І 438 и 3 п. § ІІІ 467 У. о сс., по сов. съ приг. сего С. отъ 19 Авг. 908 г., один. заключ. 35 дн., съ продолж. каторж. раб. на 5 л., съ содерж. въ отрядѣ испыт. 3 г. Исп. 12 Нояб. 908. | 905 58325 1453 У.

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