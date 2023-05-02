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Жадыканов Сабит

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жадыканов
Имя
Сабит
Дата исполнения приговора
15 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4563. ЖАДЫКАНОВ САБИТ, 34 л., Павлодарск. у. и в. Н. С. 4 уч. Павлодарск. у. Ст. 180 п. «в», пор. пр. 2 г. Исп. 15 июня 92З.

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