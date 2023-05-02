Рябов Константин Родионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рябов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Родионович
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 305
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11300. Рябов Константин Родионович, 23 л., Дагестанск. обл., г. Махач-Кала. В. Т. Черн. фл. и войск Крыма Ст. ст. 2 ч. 86, 88, 176 У. К. 1 и 2 ч. 4, 1 ч. 10 П. В. П., лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 5 окт. 926.
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