Попов Филипп Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18342. ПОПОВ, ФИЛИПП ИВАНОВИЧ, 37 л. Гр. Никольск. у., Утманск. в., с. Залесова; — Р. Т. Александровск. ж. д. Хищение, лиш. св. 10 л., с зач. 24 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 3 л. и 4 м. Исп. 24 авг. 920.
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