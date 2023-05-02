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Бердинских Семен Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бердинских
Имя
Семен
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
13255. БЕРДИНСКИХ, СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Слободск. у., Лекомск. в., д. Дубенки; — Р. Т. Вятки. Дезертир., лиш. св. 6 л. Исп. 8 Нояб. 920.

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