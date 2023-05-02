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Кобетов Ефим Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кобетов
Имя
Ефим
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4338. КОБЕТОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ, 23 л., б. Могилевск. г. и у., Кручевск. в., д. Охры. В. Т. 5 стр. корп. Ст. 2О5в, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. В. З. С. 2/І—24.

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