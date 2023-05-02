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Кайгородов Федор Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кайгородов
Имя
Федор
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
31 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4141. КАЙГОРОДОВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 23 л., Барнаульск. у., Хмелевск. в., д. Воскресенской. В. Т. Сибирск. окр. Ст. 114а, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 31/І—24. 

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