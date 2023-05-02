Зоммер Федор Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зоммер
- Имя
- Федор
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3473. ЗОММЕР ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 26 л., Тюкалинск. у., Камышенск. в., с. Роешкова. Омск. Губсуд. Ст. ст. 86, 180 п. п. «б», «в», 222, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 31/ІІІ—24.
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