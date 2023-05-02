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Зоммер Федор Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зоммер
Имя
Федор
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
31 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3473. ЗОММЕР ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 26 л., Тюкалинск. у., Камышенск. в., с. Роешкова. Омск. Губсуд. Ст. ст. 86, 180 п. п. «б», «в», 222, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 31/ІІІ—24.

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