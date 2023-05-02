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Попов Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
18331. ПОПОВ, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 25 л. Гр. г. Козлова; — П. С. при 164 эвакопункте. Хищение, лиш. св. 3 г., по амн. нак. зам. отпр. на фр. Исп. 17 нояб. 920.

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