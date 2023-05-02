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Адриан Иван Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адриан
Имя
Иван
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
44719. АДРІАНЪ, ИВАНЪ МАТВѢЕВЪ. К. Кѣлецк. у., гм. Бѣлины, д. Ута, 22 л., рд. Опатов. у., гм. Лаговъ, въ д. Малацентовъ; — М. С. гг. Опатова и Островца (во 2 р.), 2 и 4 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 2 Іюня 905. | 902 71986 169 М.

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