Адриан Иван Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адриан
- Имя
- Иван
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44719. АДРІАНЪ, ИВАНЪ МАТВѢЕВЪ. К. Кѣлецк. у., гм. Бѣлины, д. Ута, 22 л., рд. Опатов. у., гм. Лаговъ, въ д. Малацентовъ; — М. С. гг. Опатова и Островца (во 2 р.), 2 и 4 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 2 Іюня 905. | 902 71986 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.