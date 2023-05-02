Чехлов Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чехлов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12187. ЧЕХЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 25 л., Бежицк. у., Овстучск. в., с. Строшевич. Н. С. 10 уч. Бежицк. у. Ст. 144, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 7/Ѵ—26.
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