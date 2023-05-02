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Чехлов Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чехлов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 352
Источник
Скан
Оригинальная запись
12187. ЧЕХЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 25 л., Бежицк. у., Овстучск. в., с. Строшевич. Н. С. 10 уч. Бежицк. у. Ст. 144, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 7/Ѵ—26.

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