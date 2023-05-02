Короткова Наталия Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Короткова
- Имя
- Наталия
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16097. КОРОТКОВА, НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, 26 л. Гр. Усть-Медведицк. окр., Арчадинско-Чернышевск. в.; — Н. С. 6 р. Усть-Медведицк. окр. Мошеннич., лиш. св. 9 м. условно.
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